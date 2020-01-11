الطائرة الأوكرانية المنكوبة.. كيف أسقطها صاروخ "إس إيه- 15"؟

ذكرت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت بالقرب من طهران، صباح الأربعاء، في إيران، وقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصاً قد أسقطت بصاروخ من طراز "إس إيه - 15".

وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلام الإيراني حاول الترويج لرواية تقول إن الطائرة سقطت نتيجة عطل في أحد محركاتها، لكن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية تحدثوا، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، لصحيفة "واشنطن بوست"، قالوا إن السلطات الأمريكية تعتقد أن الطائرة أسقطت بصاروخ "إس إيه - 15".

إسقاط الطائرة الأوكرانية فوق الأجواء الإيرانية بنظام صواريخ "إس إيه - 15" جاء بعد عدة ساعات من استهداف إيران قاعدتين عراقيتين تضم قوات أمريكية، رداً على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، المصنف إرهابياً في 3 يناير/كانون الثاني في بغداد.





منظومة إس إيه - 15 للدفاع الجوي

هو نظام دفاع جوي روسي يسمح لمستخدمه بإسقاط الطائرات من مسافة قريبة نسبياً، ويعرف أيضاً باسم منظومة "تور" للدفاع الجوي.

يمكن للصاروخ إسقاط الطائرات والأسلحة الدقيقة والذخائر الموجهة، كما يتمتع بالقدرة على تتبع الأهداف على بعد 15.5 ميل، بالإضافة إلى إمكانية اعتراض أهداف على ارتفاع 32800 قدم.

وتقول المعلومات العسكرية الخاصة بهذه المنظومة الصاروخية إن الصاروخ تم تصميمه لإسقاط الأجسام التي تطير على ارتفاعات متوسطة إلى منخفضة للغاية، ويمكنه تتبع ما يصل إلى 48 هدفاً في وقت واحد، كما يمكنها إطلاق صاروخين في وقت واحد تقريباً إذا لزم الأمر.

ويقول ويل ماكنزي، الباحث المشارك في برنامج الدفاع بمركز الأمن الأمريكي الجديد: "الصاروخ إس إيه - 15 صنَّع في الأساس للدفاع الجوي قصير المدى، وهي منظومة دفاعية متنقلة يمكن نقلها بسهولة في مناطق متفرقة".



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وأوضح مايكل دويتسمان، باحث مشارك في مركز دراسات منع الانتشار النووي بمعهد ميدلبري للدراسات الدولية، أن هذا النظام قادر على إصابة أهداف على بعد نحو 7.5 ميل.

وحسب الخبراء، ففي حال أطلق أحد هذه الصواريخ، يمكن اكتشافه بواسطة نظام الإنذار المبكر الفضائي الأمريكي، وهو شبكة من الأقمار الصناعية التابعة للجيش الأمريكي مصممة كنظام إنذار مبكر لإطلاق الصواريخ الباليستية والصواريخ التكتيكية.

وقد صُممت صواريخ "إس إيه-15" لتدمير الأهداف بشظايا عندما تنفجر، حيث ترسل هذه الصواريخ شظايا من المعادن في جسم الطائرة والطائرات بدون طيار.





كيف حصلت إيران على صواريخ إس إيه - 15؟

أعلن مسؤولون روس في عام 2007 أنهم قاموا بتسليم نظام "تور إم-1"، المعروف أيضاً باسم "إس إيه - 15" إلى طهران.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية في العام نفسه أن إيران حصلت على 29 نظاماً بموجب عقد بقيمة 700 مليون دولار.

هل حطم "خطأ بشري" الطائرة الأوكرانية؟

لاحظ المراقبون أن القوات الإيرانية ربما كانت في حالة تأهب قصوى للرد الأمريكي على الهجمات الصاروخية على قواعد في العراق في الوقت نفسه تقريباً الذي وقع فيه الحادث.

وقال مايكل سبيرتاس، المدير المشارك لمركز راند الدولي للأمن والسياسة الدفاعية ومسؤول سابق في البنتاجون: "إذا كانت هناك بطارية للدفاع الجوي وكانوا قلقين بشأن هجوم طائرة أو صاروخ، فإنهم سيكونون في حالة تأهب قصوى. وسيطلقون النار على كل ما يتحرك".



صواريخ إس إيه - 15 لا تنطلق ذاتياً، بل يجب على الجندي تحديد الهدف على الشاشة ثم إطلاق الصاروخ، حسبما ذكرت رويترز.