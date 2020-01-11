عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية إندونيسيا يبحثان تعزيز العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، السبت، مع ريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لوزيرة خارجية إندونيسيا في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، حيث تم استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة ريتنو مارسودي، مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وإندونيسيا والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشادت ريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا بتطور العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبلادها، وما تشهده مجالات التعاون المشترك من نمو مستمر منوهة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.