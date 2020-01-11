"الطيران المدني" بإيران: الطائرة المنكوبة لم تنحرف عن مسارها

موقع تحطم الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران - أ.ف.ب‎

قالت هيئة الطيران المدني الإيرانية، السبت، إن طائرة الركاب الأوكرانية التي أُسقطت بصاروخ قرب طهران لم تنحرف عن مسارها.

وأكدت الهيئة، في بيان أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، أنه "حتى الآن لم يثبت أن الطائرة انحرفت عن مسارها".

وفي وقت سابق السبت، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمحاسبة المسؤولين والمتورطين في حادث إسقاط الطائرة جراء صاروخ أرض جو.

وأضاف الرئيس الأوكراني، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني، أن طاقم الطائرة التزم بمعايير وقواعد الطيران العالمية، مشير إلى أن روحاني اعتذر باسم بلاده عن إسقاطها.

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وأكد زيلينسكي، ضرورة التعاون القانوني والتقني بين كييف وطهران خلال التحقيقات الجارية.

وكان التلفزيون الإيراني، أعلن أنه تم إسقاط الطائرة الأوكرانية "عن طريق الخطأ"، حسب وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، وذلك في اعتراف بعد أيام من نفي طهران أن تكون الطائرة أصيبت بصاروخ.

وأضاف أن الطائرة الأوكرانية التي تم إسقاطها كانت تحلق بالقرب من موقع عسكري حساس وسيتم محاسبة المسؤولين.‎

وتحدثت تقارير إعلامية حول فرضية إصابتها بصاروخ جراء تزامن السقوط مع استهداف إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بصواريخ باليستية.

وفجر الأربعاء الماضي، تحطمت طائرة الركاب المدنية العملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران، وراح ضحية الحادث 176 شخصا.