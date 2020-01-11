رئيس أوكرانيا يطالب بمحاسبة المتورطين في إسقاط الطائرة

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، بمحاسبة المسؤولين والمتورطين في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة جراء صاروخ أرض جو.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين زيلينسكي ونظيره الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، وفق بيان للرئاسة الأوكرانية أوردته وكالة رويترز.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن طاقم الطائرة التزم بمعايير وقواعد الطيران العالمية، مشير إلى أن روحاني اعتذر باسم بلاده عن إسقاطها.

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وأكد زيلينسكي، أنه اتفق مع روحاني على التعاون القانوني والتقني بما في ذلك التعويضات وعلى ضرورة التنسيق بين كييف وطهران خلال التحقيقات الجارية.

وفي وقت سابق السبت، أعلن التلفزيون الإيراني، أنه تم إسقاط الطائرة الأوكرانية "عن طريق الخطأ"، حسب وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، وذلك في اعتراف بعد أيام من نفي طهران أن تكون الطائرة أصيبت بصاروخ.

وأضاف التلفزيون الإيراني، حسب مصدر عسكري، أن الطائرة الأوكرانية التي تم إسقاطها كانت تحلق بالقرب من موقع عسكري حساس وسيتم محاسبة المسؤولين.‎

وتحدثت تقارير إعلامية حول فرضية إصابتها بصاروخ جراء تزامن السقوط مع استهداف إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بصواريخ باليستية.

وفجر الأربعاء الماضي، تحطمت طائرة الركاب المدنية العملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران، وراح ضحية الحادث 176 شخصا.