ألمانيا لا تستبعد تأجيج النزاع بين أمريكا وإيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين
حذر وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس من احتمال حدوث تصعيد جديد في النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس «النزاع العسكري المباشر تم تجنبه في الوقت الراهن، لكن خطر حدوث تأجج جديد لم ينته بعد».
وذكر ماس أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تمثل خطرا يهدد المنطقة، مضيفا أن «مساعينا نحو إحلال الاستقرار ومكافحة تنظيم داعش، وإنهاء النزاع الدموي في سوريا واليمن، صارت أصعب»، في العراق على وجه الخصوص، وكذلك في لبنان ودول الخليج، وقال «هناك حالة كبيرة من عدم اليقين».
وأعلن ماس عزمه التوجه إلى الأردن اليوم، موضحا أنه يعتزم بحث كيفية إعادة بناء الثقة مع القوى المعنية بتحقيق التوازن في المنطقة.
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