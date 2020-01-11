ترمب: إيران تستهدف 4 سفارات أمريكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إيران خططت لاستهداف سفارة أمريكا في بغداد، وكانت تهدف بقيادة سليماني إلى مهاجمة 4 سفارات أمريكية أخرى.
وأكد ترمب في مقتطف من مقابلة مع محطة فوكس نيوز التلفزيونية «سنبلغكم بأنها على الأرجح كانت السفارة في بغداد»، وأضاف «يمكنني أن أكشف عن أنني أعتقد أنها ربما كانت 4 سفارات».
وكان الرئيس ترمب أعلن في وقت سابق أن بلاده كانت مستعدة للذهاب إلى الحرب مع إيران، عندما أطلقت طهران 16 صاروخا على قواعد عسكرية في العراق، في إشارة إلى أنهم فضلوا التهدئة وأجلوا الخيار العسكري.
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