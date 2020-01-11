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حقوق الإنسان تستهجن اغتيال الصحفيين في العراق

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حقوق الإنسان تستهجن اغتيال الصحفيين في العراق
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد

أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، حادثة اغتيال صحفيين واعتقال آخرين على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها ساحات التظاهر في محافظة البصرة (550 كلم جنوب بغداد).

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وأفاد شهود عيان بأن مراسلا ومصورا يعملان لحساب محطة فضائية عراقية لقيا حتفهما برصاص مسلحين خلال تغطيتهما المظاهرات الاحتجاجية في محافظة البصرة.

وقالت المفوضية في بيان إنها تدين «كل أشكال العنف والاغتيال والخطف التي تطال المتظاهرين والناشطين والصحفيين»، وأضافت أنها وثقت المفوضية اعتقال 15 متظاهرا في محافظة البصرة جرى إطلاق سراحهم لاحقا.

وأكدت المفوضية أن «هذه الأفعال تعد انتهاكا صارخا لحق الحياة والأمن والأمان وحرية الرأي والتعبير، وتطالب الحكومة والقوات الأمنية بملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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