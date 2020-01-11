شكرا لقرائتكم خبر

ليبيا ترسل إلى تركيا جثث مرتزقة إردوغان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بينما تحدثت صحيفة تركية عن أول خسائر بلدها في ليبيا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «جثث المرتزقة السوريين» ممن تطوعوا للقتال في ليبيا من فصائل «الجيش الوطني» ما تزال تتوافد عبر صناديق خشبية.

وأفاد المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له بمقتل 6 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا في ليبيا، بينهم 3 عناصر من «لواء المعتصم» و3 عناصر من «السلطان مراد»، فضلا عن مقتل عضو من فرقة المعتصم الموالية لتركيا، ووصول جثثهم إلى سوريا، وقال إن تركيا وعدت ذوي هؤلاء القتلى بتعويض مالي كبير لمدة عامين، إضافة إلى مغريات أخرى.

Advertisements

وأكد المرصد السوري ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية «طرابلس» حتى الآن إلى نحو 1000 «مرتزق»، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير، سواء في عفرين أو مناطق «درع الفرات».

وأشارت صحيفة «أحوال» التركية، نقلا عما أسمتها «مصادر مطلعة» إلى مقتل ثلاثة جنود أتراك في ليبيا وإصابة ستة آخرين، مما يجعلها أول خسائر تركية في العملية العسكرية بليبيا، التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أواخر العام الماضي.

وكشفت تغريدة على حساب تويتر في حساب الثورة الليبية باللغة الإنجليزية عن وجود عدد من الجنود الأتراك الجرحى في مستشفى مدينة نالوت (270 كلم غرب طرابلس)، ولم يعرف بعد المكان الذي قتل فيه الجنود الأتراك، في الوقت الذي تستمر فيه قوات ما يسمى بالجيش الوطني الليبي في تضييق الخناق على قوات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

وتوقعت مصادر تركية أن يثير وصول جثث الجنود الأتراك موجة غضب في الأوساط السياسية والاجتماعية التركية، ويفتح الجدل بشأن مغامرة الرئيس إردوغان في المستنقع الليبي.