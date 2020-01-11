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البرلمان التونسي يرفض حكومة الجملي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ تونس فشلت التركيبة الوزارية لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب التونسي، حيث صوت المجلس في نهاية جلسة عامه عقدت بـ 134 صوتا ضد منح الثقة لحكومة الجملي، فيما وافق عليها 71 نائبا وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت. وينص الدستور على قيام رئيس الجمهورية بمشاورات مع الأحزاب والائتلافات خلال 10 أيام لتشكيل حكومة.



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