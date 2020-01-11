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15 قتيلا في مسجد باكستاني فجره انتحاري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - إسلام أباد

أعلنت الشرطة الباكستانية أن مهاجما انتحاريا فجر نفسه داخل قاعة الصلاة الرئيسة لأحد مساجد جنوب غرب باكستان أمس الأول، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة كثيرين آخرين.

وقال المسؤول المحلي علام بالوش إن ضابط شرطة كبيرا ورجل دين كان يؤم المصلين من بين القتلى في الانفجار. ويقع المسجد في كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان المضطرب في باكستان، وأضاف بالوش أن القنبلة انفجرت بينما كان العشرات يغادرون المسجد بعد صلاة العشاء بالتوقيت المحلى لباكستان.

وقال ضياء لانجو وزير داخلية إقليم بلوشستان إن انتحاريا فجر مواد ناسفة كانت مثبتة على جسده بين المصلين، وذكر مسؤولون باكستانيون أن المسجد جزء من معهد إسلامي تديره حركة طالبان الأفغانية.