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المعلمي: إيران تجر العراق إلى منزلقات الحرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - نيويورك

أدانت المملكة العربية السعودية انتهاك إيران لسيادة العراق من خلال استهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين، لافتة النظر إلى سعيها المستمر لإبعاد العراق الشقيق عن منزلقات الاقتتال والحرب ليحيا أبناؤه في أمن وازدهار، مؤكدة أنها ستقف دائما إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتماءه لعروبته.

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وحثت السعودية في كلمة لمندوبها الدائم بالأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، المجتمع الدولي على ضرورة العمل على إلزام إيران على احترام سيادة الدول في الشرق الأوسط، واحترام القوانين والمعاهدات الدولية، والكف عن زعزعة أمن المنطقة والعالم أجمع.

وأكد أن المملكة تحث كل الدول على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب حثها المجتمع الدولي على ضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه هذا الالتزام، خاصة فيما يتعلق بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المخالف لمبادئ الأمم المتحدة وميثاقها للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية.

وأضاف «معالجة المشكلات التي يواجهها العالم اليوم، تتطلب منا ترجيح الحكمة والسلام على الحرب والدمار، وأن نعمل سويا على تجنيب العالم المزيد من الصراعات، وأن ننشر رسالة السلام، وأن نعمل على تعزيز دور الدبلوماسية المتعددة والوساطة لحل الأزمات، وهو ما تبنته السعودية دائما في سياستها الخارجية، وشهدت على ذلك مبادرات عدة، منها توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمينة وبين المجلس الجنوبي الانتقالي، وكذلك توقيع معاهدة السلام بين أريتريا وإثيوبيا، ومختلف المبادرات المتعددة التي قامت بها المملكة في السنوات الماضية، حيث نجحت من خلال سياستها في تجنيب المنطقة والعالم صراعات كثيرة، وكان لها دور كبير في صون الأمن والسلم الدوليين».