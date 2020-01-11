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الحوثيون يقطعون الانترنت ويعزلون صنعاء عن العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، تعز

قطعت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران خدمة الانترنت بشكل نهائي لليوم الثاني على التوالي، وأدخلت اليمن في عزلة دولية تامة وعطلت جميع المصالح والأعمال المرتبطة بالشبكة العنكبوتية.

وكشف مهندس الاتصالات رائد الثابتي، أن السواحل اليمنية البحرية تمر بها 5 كيابل، ترتبط بالبوابة اليمنية «يمن نت» التي ترتبط بكيبل واحد فقط، وبسبب عبث وفساد الحوثيين وتآمرهم على الشعب اليمني تم حرمان الشعب من زيادة النطاق العريض Bandwith بما يتوافق مع احتياج الناس، ونتيجة للطلب المتزايد لخدمات الاتصالات وتهالك البنية التحتية للاتصالات أصبح هذا القطاع يترنح.

وأكد أنه لم يصدر عن أي موقع إخباري أو قناة موثوقة شيء يتحدث عن انقطاع لأي كيبل بحري حول العالم، فيما أعلنت الاتصالات بصنعاء عن خروج 80% من سعات الانترنت الدولية في اليمن عن الخدمة منذ ظهر الخميس، جراء انقطاع كيابل دولية خارج اليمن.

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ونقلت وكالة سبأ الخاضعة للانقلابيين الحوثيين أن عددا كبيرا من الوصلات التراسلية للانترنت خرجت عن الخدمة بسبب تعرض الكيبل البحري العالمي فالكون للانقطاع، ونقلت عن مصدر قوله إن هناك جهودا حثيثة لمتابعة إصلاح الكيبل وعودة الخدمة في القريب العاجل، بينما اتهمت نقابة التجار اليمنيين ميليشيات الحوثي بقطع الانترنت، وعدم تعرضه لخلل في البحر كما أعلن.

وفي إطار مختلف، كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، أن حصار ميليشيات الحوثي لمدينة تعز خلف وضعا صحيا مترديا ينذر بتفاقم الكارثة التي تسببت بوباء جماعي، إذ لم تستطع إمكانات المدينة المحاصرة من إنقاذ العشرات من المواطنين من الموت أو تدهور حالتهم الصحية المزرية.

وحذر المركز من كارثة وبائية للمواطنين في تعز بسبب الحصار الذي تعاني منه للعام الخامس على التوالي من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، ووثق المركز 33 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان طالت مدنيين خلال ديسمبر الماضي، منها مقتل 15 مدنيا، وإصابة 3 مدنيين، ورصد 13 حالة انتهاك لممتلكات خاصة، حيث تضررت 4 منازل و3 مركبات بشكل جزئي نتيجة القصف من قبل الانقلابيين على الأحياء السكنية شمال وشرق المدينة.

مشاهدات يمنية