من وراء فتح وصية السلطان قابوس مبكراً ؟ ولماذا تم الموافقة والتنفيذ؟

قام مجلس الدفاع العماني اليوم السبت 11 يناير، بفتح وصية السلطان قابوس بن سعيد، التي كان من المقرر أن يتم فتحها بعد ثلاث أيام.

من المعروف أن السلطان قابوس بن سعيد لم يكن له أبناء ترث حكمة، ولم يعين ولياً له يخلفه بعد وفاته، ويحدد النظام الأساسي للسلطنة أن تختار الأسرة الحاكمة السلطان الجديد في غضون 3 أيام من خلو العرش.

وينص القانون العماني أن تمهل الأسرة الحاكمة 3 أيام فقط، لاختيار من يخلف السلطان قابوس، فإذا لم يحصل اتفاق يتم اللجوء إلى وصية السلطان قابوس السرية المكتوبة بخط يدة.

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وبحسب بيان مجلس الدفاع العماني الصادر اليوم، تم فتح وصية السلطان قابوس بناء على طلب من مجلس العائلة، الذي انعقد صباح اليوم، وقرر أن ينصب من اختاره السلطان قابوس خلفاً له.

وقال مجلس العائلة المالكة، حسبما نشر في بيان مجلس الدفاع «عرفاناً وامتنانًا للسلطان قابوس بن سعيد، وبقناعة راسخة.. تثبيت من أوصى به في وصيته إيمانًا من المجلس بالحكمة المعهودة لجلالته».

وبقراءة الوصية بشكل مباشر على جميع الحاضرين، تم الإعلان بأن هيثم بن طارق آل سعيد، هو من اختاره السلطان قابوس ليأتي خلفاً له.

وأعلنت وكالة الأنباء العمانية، اليوم في الساعات الأولى من صباح السبت 11 يناير، وفاة سلطان البلاد قابوس بن سعيد، بعدما حكم البلاد لـ50 عاما منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من شهر يوليو عام 1970.