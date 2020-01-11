من هو هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد؟

اختار مجلس العائلة بـ«لسطنة عمان» صباح اليوم السبت 11 يناير، هيثم بن طارق آل سعيد، ليخلف السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانوني أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطاناً لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، حسبما ذكرت صحيفة الوطن العمانية.

نرصد أبرز المعلومات عن سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد..

• ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد

• من مواليد 11 أكتوبر 1954

• شغل السلطان هيثم منصب وزير التراث والثقافة منذ عام 2002

• عمل بوزارة الخارجية وشغل عدة مناصب بها «نائباً للوزير، أمين عام الوزارة، وكيل الشئون السياسية، وزير مفروض».

• الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعاقين

• رئيس اللجنة الرئيسة للرؤية المستقبلية للسلطنة «عمان 2040»

• رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الشاطئية مسقط 2010

• رئيس جمعية الصداقة العمانية اليابانية

• أول رئيس للاتحاد العماني لكرة القدم، فهو محب بشغف لكرة القدم.