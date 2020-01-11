«تركيا» تستنجد بروسيا للضغط على «حفتر» من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا!

أكد الجيش العربي الليبي، اليوم السبت، مجددا، أنه لن يتراجع أو يوقف العمليات العسكرية، وأنه الآن يتقدم نحو مصراتة.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، في لقاء نشره المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "الجيش لن يتراجع عن معركته ضد الإرهاب، ويتقدم الآن نحو مصراتة".

وكان الجيش الليبي، أعلن أمس الجمعة، أن قواته تتقدم إلى محمية الهيشة شرق مدينة مصراتة بعدما كبدت قوات حكومة الوفاق مزيدا من الخسائر.

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وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد طالب الجانب الروسي بضرورة الضغط على قائد الجيش العربي الليبي، المشير خليفة حفتر، من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال أوغلو: "نتطلع من أصدقائنا الروس أن يقنعوا حفتر بوقف إطلاق النار بموجب اتفاق رئيسي بلدينا".

وأضاف وزير الخارجية التركي: "لا مشكلة لدينا في مشاركة الجميع عندما يتعلق الأمر بالحل السياسي، وهذا يشمل حفتر أيضًا، لكن عليه أولًا الالتزام بوقف إطلاق النار، بحسب قوله".

ونشرت صحيفة المونيتور تقريرا قالت فيه القوات التركية تقاتل في الصفوف الخلفية بالميليشيات الموالية للسراج في ليبيا، ولفتت إلى أن السبب في ذلك فشل أردوغان في التوصل إلى اتفاق التي خاض معها محادثات للتحالف معه في ليبيا وعلى رأسها تونس وروسيا والولايات المتحدة.