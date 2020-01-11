«فلاديمير بوتين» يطلق تحذيره الأخير بشأن الشرق الأوسط

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وسط التصعيد الأمريكي الإيراني، من أن اندلاع نزاع عسكري واسع النطاق في الشرق الأوسط سيؤدي إلى كارثة بالنسبة للمنطقة بل العالم برمته وفقا لروسيا اليوم .

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عقب لقائهما في موسكو، اليوم السبت، تعليقا على التوتر بين الولايات المتحدة وإيران: "آمل في ألا يصل الوضع العام في المنطقة إلى اندلاع نزاعات عسكرية واسعة النطاق.

نرى الآن أن هناك حربا دائرة فيما يسمى بدرجة منخفضة من الكثافة، لكنها أيضا أعمال قتالية، وهناك ناس يتم قتلهم. وهذا واقع".

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وشدد بوتين على ضرورة تفادي نزاعات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة، مبينا: "حدوث ذلك سيعني كارثة ليس فقط بالنسبة للشرق الأوسط وإنما للعالم برمته".

وتابع موضحا: "سيسفر ذلك عن موجات لجوء كبيرة جديدة للناس من أراضي إقامتهم إلى أوروبا بل مناطق أخرى، سنواجه كارثة إنسانية، كارثة طائفية، كارثة اقتصادية، لأن كل ذلك سيؤدي إلى دمار وأضرار ضخمة للاقتصاد وقطاع الطاقة عالميا".

وأعرب الرئيس الروسي عن أمله في تجنب هذه التطورات بجهود مشتركة، قائلا: "لهذا السبب نجري الاجتماعات، بما في ذلك اليوم مع السيدة المستشارة الألمانية في موسكو، لنناقش خطواتنا المشتركة وتفادي هذا السيناريو غير المرغوب للأحداث".