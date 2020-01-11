النشرة: مسيرة لحراك النبطية وكفررمان احتجاجا على تقنين الكهرباء

افاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية بأن "حراك النبطية و​كفررمان​ نفذ عصر اليوم مسيرة احتجاجا على التقنين القاسي للتيار الكهربائي الذي تعاني منه النبطية ومنطقتها".

وانطلقت المسيرة من ​دوار كفررمان​ باتجاه ساحة حراك النبطية وحملت خلالها الاعلام اللبنانية ولافتات تندد بالمعاناة التي يعيشها المواطن جراء التقنين الكهربائي و​السرقات​ وعمليات النهب في شركة ​كهرباء لبنان​.

وتوقفت المسيرة لفترة امام ​سراي النبطية​ لتكمل سيرها باتجاه مقر ​مؤسسة الكهرباء​ وسط السوق .

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