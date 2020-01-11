اشار النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انهم قالوا هناك ضرورة لحكومة لمّ الشَمْل، وقلنا انها ستكون حكومة ضَمّ وفَرْز كما كانت كل الحكومات قبلها، وعلى أسْوَأ، معتبرا ان "​الدولة​ أصبحت في العدَم، وكلّ شيءٍ ينهار في البلد،والناس في غلَيَان البُرْكان،وأنتُم تتلهّون في جِنْس ​الحكومة​"، مضيفا: "واللهِ الطوفان جايي عليكم،وإنتو مش حاسِّين".

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كانت هذه تفاصيل خبر جميل السيد: "واللهِ الطوفان جايي عليكم وإنتو مش حاسِّين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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