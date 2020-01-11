وزارة الخارجية الإيرانية تدين العقوبات الأميركية الجديدة

دانت ​وزارة الخارجية الإيرانية​، في بيان، ​العقوبات الأميركية​، ووصفتها بـ"الأحادية والمكررة وغير القانونية وعديمة الجدوى".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستتقبل الحقائق وتعترف بالهزيمة أمام إيران، معتبرة أنها لا تزال تمارس سلوكا أحادي الجانب وغير قانوني وعديم الجدوى وتصر على تكراره.

وأكدت أن العقوبات الأميركية الجديدة انتهاك للقانون الدولي واستهدفت صناعات تؤثر مباشرة على ملايين الإيرانيين، لافتة إلى أن العقوبات الجديدة انتهاك صارخ للقرار 2231 لمجلس الأمن الدولي والتزامات الإدارة الأميركية.