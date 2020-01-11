النشرة: محتجون من حراك حاصبيا نفذوا اعتصاما في خيمة سوق الخان

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "عشرات ​المحتجين​ من حراك حاصبيا و​العرقوب​ نفذوا اعتصاما في خيمة سوق الخان للتأكيد على المضي في تحركهم حتى تحقيق مطالبهم، ورددوا الهتافات والأناشيد الحماسية مطالبين بمحاسبة الفاسدين واسترداد ​الأموال المنهوبة​ إلى خزينة ​الدولة​".

ورفض المتظاهرون التقنين القاسي في ​التيار الكهربائي​ الذي تتعرض له المنطقة.