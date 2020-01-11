النشرة: محتجون من حراك حاصبيا نفذوا اعتصاما في خيمة سوق الخان

افاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا بأن "عشرات المحتجين من حراك حاصبيا والعرقوب نفذوا اعتصاما في خيمة سوق الخان للتأكيد على المضي في تحركهم حتى تحقيق مطالبهم، ورددوا الهتافات والأناشيد الحماسية مطالبين بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة".
ورفض المتظاهرون التقنين القاسي في التيار الكهربائي الذي تتعرض له المنطقة.
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