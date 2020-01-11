سرقة منزلين في بطرماز والسفيرة في الضنية

ذكرت معلومات صحافية أن مجهولين دخلوا ليلا إلى منزل المواطن م. ي. من بلدة بطرماز، عن طريق الخلع، وسرقوا مبلغا قدر بنحو 1600 دولار. وحضر عناصر قوى الأمن الداخلي وباشروا التحقيق لتحديد الفاعلين.
وفي بلدة السفيرة، تعرض منزل ع. هـ. للسرقة والتخريب من قبل مجهولين. وحضر عناصر الأدلة الجنائية لسحب البصمات وجمع الأدلة.
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