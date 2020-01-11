العربية: تظاهرات الاحتجاج على إسقاط الطائرة في إيران تمتد لأصفهان

أفادت قناة "العربية" بأن ​تظاهرات​ الاحتجاج على إسقاط الطائرة الأوكرانية في ​إيران​ تمتد ل​أصفهان​.

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء قد أشارت إلى أن محتجين مزقوا صورا لقائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ورددوا شعارات مناوئة لكبار المسؤولين بعد الاعتراف بإسقاط الطائرة الأوكرانية.

بدورها أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن الشرطة الإيرانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين أمام جامعة أمير كبير وسط طهران.

وأشارت إلى أن محتجين في شوارع ​طهران​ أطلقوا شعارات معادية لمرشد الثورة الإيرانية ​علي خامنئي​، احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية .

وردد طلاب تظاهروا أمام جامعة "أمير كبير" شعارات منها "نعم لإقالة المسؤولين غير الأكفاء"، و"لم نقدم الضحايا لنتصالح ونعبد المرشد القاتل"، و"استقل يا عديم الشرف"، و"الموت للكاذبين".