متظاهرون في وسط بيروت توجهوا للاعتصام أمام منزل دياب

توجه عدد من ​المتظاهرين​ أمام مدخل ​مجلس النواب​ في شارع البلدية، إلى منطقة تلة الخياط للاعتصام أمام المبنى الذي يقطن فيه رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​.



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