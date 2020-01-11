سامي الجميل للسطة السياسية: كيف يمكن أن تكونوا عديمي المسؤولية لهذا الحد؟

علق رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على آخر الأنباء الحكومية التي تفيد بأن لا حكومة في وقت قريب وبأن الإتجاه هو نحو تعويم السابقة، سائلاً: "هل تستطيعون إذلال شعبكم أكثر من هكذا".
وأضاف: "هل الأزمة على المواطنين بدون الآخرين، إلا تشاهدون سعر الصرف، لا تعرفون شاب أو صبية طردوا من عملهم أو شركة أفلست؟"، سائلاً: "كيف يمكن أن تكونوا عديمي المسؤولية لهذا الحد؟".
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