سامي الجميل للسطة السياسية: كيف يمكن أن تكونوا عديمي المسؤولية لهذا الحد؟

علق رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على آخر الأنباء الحكومية التي تفيد بأن لا حكومة في وقت قريب وبأن الإتجاه هو نحو تعويم السابقة، سائلاً: "هل تستطيعون إذلال شعبكم أكثر من هكذا".

وأضاف: "هل ​الأزمة​ على المواطنين بدون الآخرين، إلا تشاهدون سعر الصرف، لا تعرفون شاب أو صبية طردوا من عملهم أو شركة أفلست؟"، سائلاً: "كيف يمكن أن تكونوا عديمي المسؤولية لهذا الحد؟".