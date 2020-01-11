الرئيس الأوكراني: إقرار طهران بإسقاط الطائرة الأوكرانية خطوة في الاتجاه الصحيح

اكد الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ في ​اتصال​ هاتفي مع نظيره الايراني ​حسن روحاني​ أن "إقرار ​طهران​ بإسقاط الطائرة الأوكرانية خطوة في الاتجاه الصحيح ويجب محاسبة الجناة". ولفت زيلينسكي الى ان "روحاني اعتذر نيابة عن ايران".

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