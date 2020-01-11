ارتفاع أعداد المتظاهرين أمام مدخل مجلس النواب في شارع بلدية بيروت

ذكرت معلومات صحافية أن أعداد المتظاهرين عند مدخل ​مجلس النواب​ في شارع ​بلدية بيروت​، شهد تزايدا ملحوظا، وسط رفع الشعارات المطلبية وأبرزها "محاسبة السارقين والفاسدين"، وترديد الهتافات الرافضة "لحكومة الرئيس المكلف ​حسان دياب​". كما رفع المتظاهرون شعارت منددة بالسياسات المالية لمصرف لبنان، وسط حال من الغضب، ودعوات إلى عدم دفع الضرائب.

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