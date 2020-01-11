ارتفاع أعداد المتظاهرين أمام مدخل مجلس النواب في شارع بلدية بيروت

ذكرت معلومات صحافية أن أعداد المتظاهرين عند مدخل مجلس النواب في شارع بلدية بيروت، شهد تزايدا ملحوظا، وسط رفع الشعارات المطلبية وأبرزها "محاسبة السارقين والفاسدين"، وترديد الهتافات الرافضة "لحكومة الرئيس المكلف حسان دياب".
كما رفع المتظاهرون شعارت منددة بالسياسات المالية لمصرف لبنان، وسط حال من الغضب، ودعوات إلى عدم دفع الضرائب.
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