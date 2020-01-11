بحث الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ في ​اتصال​ مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، ملابسات اسقاط ​الطائرة الاوكرانية​ في ​ايران​.

وأكد روحاني أن "ايران ترحب بأي تعاون دولي وفق القانون الدولي لإيضاح ملابسات إسقاط الطائرة الأوكرانية".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روحاني في اتصال مع ترودو: نرحب بالتعاون لإيضاح ملابسات إسقاط الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.