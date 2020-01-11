مطار دبي: بسبب الأمطار قد يستمر اضطراب بعض العمليات لـ 24 ساعة المقبلة

أعلنت ​مطار دبي​ أنه بسبب الأمطار قد يستمر اضطراب بعض العمليات لـ 24 ساعة المقبلة، لافتاً إلى أنه قد يحدث تأخير أو إلغاء أو تحويل لبعض الرحلات.

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