رئيس بوينغ المقال سيحصل على مكافآت تزيد عن 60 مليون دولار!









اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أعلنت شركة صناعة الطائرات الأميركية "بوينغ" أن رئيسها التنفيذي المقال مؤخراً، دينيس مويلنبرج، سيغادر بالفعل منصبه بأكثر من 60 مليون دولار أميركي.

وكشفت بهذا الخصوص صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن أن ذلك المبلغ الضخم سوف يحصل عليه دينيس بموجب بنوده التعاقدية مع الشركة، حيث سيحصل على مكافآت تقاعدية ووحدات أسهم بقيمة تقدر بحوالي 62.2 مليون دولار.

وأضافت الصحيفة أن دينيس لن يحصل على أي مبالغ إضافية نظير نهاية الخدمة أو فصله من وظيفته على خلفية قرار إقالته الذي صدر الشهر الماضي، فيما أشارت بوينغ من جانبها إلى أنه خسر وحدات أسهم تقدر بحوالي 14.6 مليون دولار.

لكن الصحيفة نوهت إلى أن قيمة باقي وحدات الأسهم والمكافآت التقاعدية المخول لدينيس الحصول عليها بموجب بنوده التعاقدية مع الشركة تقدر ب 62.2 مليون دولار، فضلاً عن أن لديه خيارات أخرى خاصة بالأسهم قد تقدر قيمتها بملايين أخرى.

وقالت بوينغ في بيانها "نشكر دينيس على فترة خدمته التي استمرت معنا طوال ما يقرب 35 عاماً. وبمغادرته الشركة، فقد تحصل دينيس على كل المزايا التي كان منصوصاً عليها في تعاقده، ولم يتلق أي مكافأة نهاية خدمة أو مكافأة 2019 السنوية".

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فيما لفتت الشركة إلى أن ديفيد كالهون، الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، سوف يحصل على مكافأة قدرها 7 مليون دولار إذا نجح في مهمته الخاصة بإرجاع مجموعة طائرات بوينغ 737 ماكس للطيران بأمان من جديد بعد إخراجها من الخدمة في مارس الماضي، عقب تسببها في حادثين مميتين أسفرا عن مقتل 346 راكباً.

وكانت مسألة المكافآت الخاصة بدينيس قد تحولت لمثار نقاش محتدم خلال شهادته التي كان يدلى بها أمام الكونغرس في أكتوبر الماضي.

ولدى مواجهته من قبل ستيف كوهن، النائب الديمقراطي عن ولاية تينيسي في مجلس النواب، بعدما أخبره عن هؤلاء الضحايا الذين رحلوا بلا رجعة بينما راتبه ما يزال مستمراً، لم يجد دينيس من الكلمات ما يرد بها سوى قوله إن مجلس إدارة الشركة هو من يحدد راتبه، ثم خرج بعدها في مؤتمر صحافي نظمته "نيويورك تايمز" ليؤكد أنه قرر التنازل عن تلك المكافآت (التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات) بعد مقابلته أسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم جراء حادثتي تحطم طائرة 737 ماكس السابقتين.

أعدت ""الخليج 365"" المادة بتصرّف نقلاً عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الرابط الأصلي أدناه:

https://www.nytimes.com/2020/01/10/business/boeing-dennis-muilenburg-severance.html?smid=nytcore-ios-share