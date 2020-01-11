شكرا لقرائتكم خبر عن قذاف الدم: السراج لا يملك من أمره شيئا والحرب الليبية وحدت الشعب خلف الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسى لجبهة النضال الوطنى الليبى، أن معركة طرابلس ليست سياسية وإنما معركة بين الجيش الليبى والعصابات التى تسيطر على مقدرات ليبيا بقوة السلاح، وتابع: "ليبيا جزء مما يشهده العالم العربى والإسلامى والحملة التى تنفذ بخطط جهنمية على الأمة بأكملها".

ولفت "قذاف الدم"، إلى أن رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، ضحية منذ أن أتى على ظهر فرقاطة إلى التراب الليبى، وهو لا يملك من أمره شئ، مشددًا على أنه يقاد من أطراف خارجية.

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وأضاف "قذاف الدم"، خلال حواره عبر قناة "روسيا اليوم"، قائلًا:"شمس ليبيا ستشرق من جديد بعد أن سقط القناع والتحم الشعب مع الجيش الوطنى الليبي"، مؤكدًا أنه متفائل لما يحدث هذه الأيام فى ليبيا.. ليوم لا أخاف على طرابلس.. أخاف على اسطنبول وتركيا.. تركيا دولة إسلامية جرت إلى الفخ الليبي.. وأطالب أنقرة بمراجعة خطواتها".

واستكمل "قذاف الدم":"تركيا فى الوقت الضائع وأقحمت فى الفخ الليبي"، موضحًا أنه كان على تركيا أن تعتذر لما حدث فى ليبيا بعد 2011 وتكون وسيطا بين الفرقاء فى البلاد، إلا أنها وعلى العكس تقوم بإرسال المسلحين والأسلحة، مشيرا إلى أن كل المعلومات تصلهم بالتفاصيل من اسطنبول بخصوص الأسلحة التى ترسل إلى طرابلس فور شحنها.

وشدد "قذاف الدم"، إلى نقل إرهابيين الأراضى الليبية يهدف إلى إدخال البلاد فى دوامة الفوضى والدمار، متابعًا: "نشر فيروس ودين وافد..ونحن ندمر إيدينا بأنفسنا.. والقوى الخارجية اعترفت أنها تعمل على إنشاء ميليشيات إرهابية تدمر الدول العربية بثروات العرب".