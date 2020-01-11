شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد قطر يتراجع والبنك الدولى يتوقع خفض ناتجها المحلى لسياسات تميم بن حمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط "قطريليكس"- المتخصص فى فضح فساد النظام القطرى-، الضوء على الأوضاع الاقتصادية داخل قطر، مؤكدا أن سياسات تميم بن حمد أمير قطر، أدت إلى تراجع كبير فى اقتصاد الدوحة، وذكر قطريليكس أن البنك الدولى خفض توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى للدولة، خلال 3 سنوات (2019 وحتى 2021) عن توقعات يونيو 2019، وفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية يناير 2020.

وأكد قطريليكس أن مجموعة البنك الدولى خفضت فى أكتوبر 2019 توقعاتها لنمو الناتج المحلى الإجمالى للبلاد خلال 2019 بواقع 1 %، والعامين المقبلين بنسبة 0.2 % لكل منهما، وحسب آخر بيانات صادرة عن جهاز التخطيط التنموى والإحصاء، فقد انكمش الاقتصاد فى الربع الثانى من العام الماضى 1.45 % إلى 200.205 مليار ريال، مقارنة بـ203.143 مليار ريال بالربع المماثل من 2018، كما تراجع ربعيًا بـ0.95 %.

وقال "قطريليكس" أن البنك الدولى توقع انكماش الاقتصاد فى العام الماضى بـ0.5 %، بانخفاض 2.5 % عن تقديرات فى يونيو السابق، علمًا بأن النمو سجل 1.5 % فى 2018، ورجح نمو الناتج المحلى القطرى فى العام 2020 بـ1.5 %، بأقل من تقديرات سابقة 1.7 %.

ولفت "قطريليكس" إلى أن اقتصاد الدوحة بدأ فى الانهيار منذ أعلنت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعة النظام بسبب سياسات تميم بن حمد الراعية للفوضى والخراب فى المنطقة وذلك بعد أن انشغل تميم بن حمد فى دعم الإرهاب والتطرف وتقديم كل وسائل العون للجماعات الدينية فى معظم أماكن الصراع فى المنطقة العربية والتى آخرها تقديمه الدعم للميلشيات المسلحة فى ليبيا.