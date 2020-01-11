شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار السياسة اليوم.. 11 تشريعا أمام لجان البرلمان غدا منها "مكافحة المخدرات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر قسم السياسة والبرلمان بـ"الخليج 365"، عددا من الأخبار والمتابعات الهامة على مدار اليوم السبت، شملت اخبار سياسية وبرلمانية، ومتابعات لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك كالآتى:

مجلس النواب ينكس أعلامه حدادا على رحيل السلطان قابوس

السلطان قابوس

نكس مجلس النواب أعلامة حدادا على وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان، وذلك عملا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان حالة الحداد فى البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل السلطان قابوس بن سعيد.

ونعى الدكتور على عبد العال، السلطان قابوس مقدما العزاء للشعب العمانى الشقيق، مؤكدا أن الراحل أدى واجبه نحو وطنه وجعل من سلطنة عمان قبلة للفرقاء، ينهلون من حكمته وحياديته، لرأب الصدع وتجنيب منطقتنا للقلاقل والحروب بسياسته الحكيمة الهادئة التى اعتمدت على النأى بالنفس عن الخلافات.

جرائم أردوغان فى تركيا.. انتهاكات ضد كبار السن والشباب

أردوغان

لايزال النظام التركي يواصل ممارسته القمعية والانتهاكات المستمرة ضد أبناء الشعب التركي، وذلك لاختلافهم السياسي مع النظام الحاكم في تركيا، والتى تنوعت ما بين فصل واعتقال وترهيب وقتل ممنهج للمعارضين في تركيا، والتى طالت هذه الانتهاكات كبير السن والشباب من خلال التنكيل بهم في المعاملة، وتعرضهم للتعذيب الممنهج.

وتوفي أحد المعتقلين المسنين في تركيا، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد معاناته مع مرض السكري والضغط، بسبب الإهمال المتعمد من قبل إدارة سجون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسوء المعاملة التي يواجهها المسجونون على خلفية سياسية، وحُكم عليه بالسجن 6 أعوام لأسباب سياسية، وكان يتلقى العلاج فى مستشفى مدينة سعرد التركية الحكومي منذ شهر، بسبب تدهور حالته، وكان قد أجرى عمليتين جراحيتين قبل دخوله إلى السجن، ثم اضطرت إدارة المستشفى للتدخل الجراحي منذ يومين بسبب إصابته بالأورام.

"زراعة البرلمان": الزراعة العضوية تزيد صادرات مصر وتحافظ على صحة المصريين

هشام الحصرى

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى، أهمية مشروع قانون الزراعة العضوية، الذى من المقرر مناقشته بالجلسة العامة غدا الأحد، مشيرا إلى انه يؤدى إلى تنمية الزراعة العضوية، والتوسع فيها، خاصة فى ظل الطلب المتزايد على هذه النوعية من الزراعات، محليا وعالميا، مشيرا إلى أن مشروع القانون، يهدف لدعم خطة الدولة فى إنتاج غذاء صحى، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.

ولفت رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن هذا القانون، سيزيد من الصادرات المصرية، وبالتالى زيادة الإنتاج القومى للبلاد، كما انه سيحافظ على صحة المواطن المصرى، نظرا لان هذه المنتجات تعتمد فى انتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.

11 تشريعاً أمام اللجان البرلمانية غداً فى مقدمتها "مكافحة المخدرات"

على عبد العال

تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، غداً الأحد مناقشة 11 مشروعات قوانين في القطاعات المختلفة، جنباً إلى جنب طلبات الإحاطة التي تزدحم بها أجندة اللجان البرلمانية.

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فيما يخص لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فتشهد نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها،وكذلك تشهد استمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية (منع زواج الأطفال)، ومشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

رئيس صناعة النواب: افتتاح المعبد اليهودى يؤكد استيعاب بلادنا كافة الديانات

فرج عامر

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إن افتتاح مصر للمعبد اليهودى بالإسكندرية بعد ترميمه هو بمثابة رسالة للعالم كله بأن مصر تغيرت إلى الأفضل فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأنها تتسع لكل الديانات السماوية ولا تُفرق بين كل من يعيشون على أرضها بما فيهم سياح مصر من مختلف العالم وضيوفها الذين فروا من الدول المجاورة بسبب الحروب والنزاعات والعمليات الإرهابية داخل دولهم.

وأضاف عامر، أنه من المهم ما تم من تطوير وتحديث شاملين داخل المعبد اليهودى بالإسكندرية، واستطرد: "ولكن الأهم هو رسالة مصر للعالم كله أنها دولة حاضنة لكل الديانات السماوية، وأنها تسع الجميع، وأنها تحترم وتطبق الدستور والقوانين المصرية احتراما كاملا وتنفذه تنفيذا كاملا على أرض الواقع".

طلب إحاطة لوزيرة الصحة: عيادات المستشفيات الحكومية لا تلتزم بالأسعار

هالة زايد وزيرة الصحة

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن عدم التزام العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية بالأسعار الرسمية، حيث قالت النائبة، إنها تلقت شكاوى العديد من المواطنين خلال الفترة الماضية، بشأن تفاوت قيمة أسعار الكشف فى العيادات الخارجية للمستشفيات الحكومية، وعدم الالتزام بلائحة الأسعار التى أقرتها وزارة الصحة.

وتابعت النائبة: وذلك يأتى على الرغم من أن وزارة الصحة - بحسب المادة 74 من قانون الأطباء - حددت السعر الرسمى للكشف فى العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية 3 جنيهات فقط، تطبيقًا لقرار العلاج المجانى للمستشفيات الحكومية بنسبة 50%.

وكيل البرلمان يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء مدينة أسماك بمنطقة المثلث ببورسعيد

سليمان وهدان

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إنه تقدم باقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزيرة التخطيط، ووزيرة الاستثمار، بإنشاء مدينة للأسماك بمنطقة المثلث ببورسعيد، وذلك لخدمة الصيادين فى بحيرة المنزلة وبورسعيد وباقى المناطق القريبة التى يمارس فيها عملية الصيد.

وأضاف "وهدان" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه تقدم به نظراً لما تقوم به الدولة خلال تلك المرحلة من إنشاء العديد من المدن المتخصصة مثل مدينة الأثاث وغيرها، والتى تهدف منها الدولة فى جمع كل ما هو متعلق بنفس المهنة داخل مكان واحد، لتحقيق أكبر قدرة من الجودة ونقل الخبرات وتوفير الخدمات اللوجستية لخدمة المهنة الواحدة المكان واحد وذلك باستخدام الاسلوب العلمى فى التنفيذ.