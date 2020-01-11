شكرا لقرائتكم خبر عن معارض تركى مهاجما أردوغان: "مطابخ الشعب خاوية من الطعام".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن سلجوق أوزداغ- نائب رئيس حزب المستقبل التركى الذى يرأسه أحمد داود أوغلو، هجوما على الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان، قائلا أن تركيا ستشهد تغيير خلال الفترة المقبلة لهذا النظام، وذلك عن طريق الانتخابات المبكرة، داعيا إلى عقد انتخابات جديدة فى 2021 لمواجهة هذا النظام.

وأضاف نائب رئيس حزب المستقبل التركى فى فيديو له بثه موقع "تركيا الآن" :"انظروا، أن تركيا تتغير والعالم يتغير، وإن شاء الله ستحدث انتخابات فى 2021، ونحن نرى هذا، وهل تقول انتخابات مبكرة؟، وإذا حدثت، ستكون انتخابات مبكرة عاجلًا أم آجلًا، ستحدث انتخابات مبكرة فى تركيا، ولأنهم لا يستطيعون التقدم بالبلد ولا يستطيعون إدارتها".

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وتابع قائلا :"توجد أزمة اقتصادية خطيرة فى تركيا، والأوانى فى المطابخ خاوية من الطعام، وانخفضت قيمة المال فى جيوب الناس، والناس عاطلون عن العمل، ونسبة العاطلين عن العمل من الشباب وصلت إلى 24 % بسبب سياسات هذا النظام الحاكم".

وأكد موقع تركيا الآن، أن رئاسة بلدية بورصة التابعة لحزب العدالة والتنمية دفعت نحو (30) مليون و(392) ألف ليرة تركية لصالح الترويج للخدمات الفندقية والسياحية بالبلدية فى القنوات المحلية والعالمية حتى نهاية العام المقبل (2021)، رغم ما تعانيه البلدية من مديونيات ضخمة فى ظل حكم حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان وفى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تضرب تركيا فى الوقت الراهن.

وقال الموقع أن رئيس البلدية عن حزب العدالة والتنمية، على نور آقطاش، علق على استنكار بعض الصحفيين من دفع البلدية مبلغًا كبيرًا رغم مديونيتها لصالح برنامج الترويج فى الفترة من (14 أكتوبر 2019) وحتى (14 أكتوبر 2021)، قائلا: «لكننا لم نفلس بعد».