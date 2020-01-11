منظمة التعاون الإسلامي تدين تفجير مسجدًا في باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - أ ش أ
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، بشدة التفجير الذي استهدف مسجدًا جنوب غربي جمهورية باكستان وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" عن أسفه لوقوع هذا الحادث واستهداف دورالعبادة وترويع الآمنين، مقدما صادق تعازيه ومواساته لحكومة وشعب باكستان ولذوي الضحايا, معربا عن أمله بالشفاء العاجل للمصابين.
وجدد العثيمين الموقف الثابت لمنظمة التعاون الإسلامي الرافض لجميع أنواع العنف وسفك الدماء البريئة مهما كانت الدوافع والمسببات.
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