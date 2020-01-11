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الملك سلمان وولي عهده يعزيان في ضحايا الطائرة الأوكرانية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض -أ ش أ

قدّم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير ، التعازي للرئيس الأوكراني في ضحايا حادث طائرة الركاب الأوكرانية.

وبعث الملك سلمان -وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية- برقية عزاء ومواساة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، جاء فيها: "علمنا بنبأ حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وذوي الضحايا ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين باسم شعب وحكومة المملكة العربية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية مماثلة، قال فيها: "بلغني نبأ حادث طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم وذوي الضحايا عن أحر التعازي، وصادق المواساة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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