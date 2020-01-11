مات ساجدًا.. وفاة مسن داخل مسجد الشيخة صباح في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
توفي رجل علي المعاش داخل مسجد الشيخة صباح، أثناء السجود، خلال أداء صلاة العصر اليوم السبت، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفي المنشاوي العام.
وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مستشفى المنشاوي العام بوصول رجل علي المعاش، أثناء السجود في صلاة العصر بمسجد الشيخة صباح بمدينة طنطا.
وجرى تحضرر المحضر القانوني اللازم حول الواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.
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