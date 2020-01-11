متظاهرو إيران يمزقون صور سليماني احتجاجًا على إسقاط الطائرة الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، تنقل في تقرير لها اليوم السبت، أنباء عن تمزيق المتظاهرين في طهران لصور قاسم سليماني، حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

وقالت الوكالة الإيرانية، إن المحتجون رددوا هتافات مناوئة لكبار المسؤولين.

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تجمع مئات المتظاهرين الغاضبين في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، احتجاجا على إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أوكرانية ومقتل 176 شخصا كانوا على متنها، من بينهم إيرانيون، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية.

وقالت السلطات الإيرانية - في وقت سابق اليوم - إن وسائل الدفاع الجوي، التي كانت في حالة تأهب بعد ضربات صاروخية إيرانية لأهداف أميركية في العراق، أطلقت صاروخا صوب الطائرة عن طريق الخطأ.

فيما أعلن مكتب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بدء إجراءات رسمية لفتح تحقيق دولي في تحطم الطائرة الأوكرانية