فرنسا تسحب مادة سن التقاعد من خطة الإصلاح تجنبًا تصعيد الاحتجاجات

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - ( د ب أ )

أعلنت فرنسا، اليوم السبت، اعتزامها سحب المادة الخلافية الخاصة بسن التقاعد على نحو مؤقت من خطة إصلاح أنظمة التقاعد .

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب قوله فى رسالة بعث بها اليوم إلى نقابات العمال إنه يعتزم " مؤقتا " سحب المادة الخاصة برفع سن التقاعد بمزايا كاملة .

ويأتي الحل الوسط المحتمل فى أعقاب مفاوضات تم ترتيبها على عجل أمس الجمعة حول كيفية تمويل معاشات الدولة ، فى الوقت الذى نظم فيه أعضاء النقابات العمالية في باريس ومناطق أخرى في فرنسا مسيرات ومظاهرات احتجاجية .

وتسببت الإضرابات التى دعت إليها نقابات العمال في انتشار حالة من الفوضى فى الحركة بشبكات النقل في المدن الكبرى خلال الأسابيع الخمسة الماضية .