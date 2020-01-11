الملك سلمان يتصدر التريندات بسبب السلطان قابوس

أشعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد كلماته المؤثرة التي نعى بها السلطان قابوس.
ونعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمدبن سلمان، السبت، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الذي توفي فجر السبت، وأكدا أن السعودية وشعبها يشاطرون الأشقاء في عمان أحزانهم، ويسألون الله أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب العماني الشقيق الصبر والسلوان، وأن يديم على سلطنة عمان وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.
وذكر بيان من الديوان الملكي، ببالغ الحزن والأسى تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، سلطان عمان.
وأضاف البيان: "أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد
يذكر أن البلاط السلطاني في عمان نعى فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد.
وفي بيان أصدره البلاط السلطاني في عمان فجر السبت، أعلن فيه وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بثه عنه التلفزيون الرسمي للبلاد، ونشرته وكالة الأنباء العمانية على حسابها في تويتر.
كما أعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.
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