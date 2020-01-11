بوتين: عدد كبير من المرتزقة ينشطون في ليبيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن عددا كبيرا من المرتزقة من أنحاء عدة ينشطون في منطقة النزاع بليبيا، مشيرا إلى أنه حتى إذا كان بينهم مواطنون روس، فإنهم لا يمثلون دولة روسيا، وفقاً لوكالة أنباء أ ش أ.

وقال الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت بموسكو- "حتى إذا كان هناك مواطنون روس في ليبيا، فإنهم لا يمثلون

مصالح الدولة الروسية ولا يحصلون على أي أموال أو دعم منها".وأضاف "هناك كثير من المرتزقة المختلفين في منطقة النزاع، بما في ذلك عدد كبير من المسلحين الذين تم نقلهم إلى ليبيا من منطقة خفض التصعيد في إدلب بسوريا"، مشددا على أن هذه العملية خطيرة للغاية .وأكد أن روسيا تأمل في ألا يصل الوضع في الشرق الأوسط إلى نزاع واسع، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى كارثة. وأعلن بوتين دعمه لمؤتمر برلين للسلام في ليبيا.بدورها أعلنت المستشارة الألمانية دعمها لمبادرة وقف إطلاق النار في الأراضي الليبية.واتفق بوتين وميركل على ضرورة مواصلة بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي ــ 2" بالرغم من العقوبات الأمريكية.ورحبت ميركل بالهدنة التي أُعلنت مؤخرا في إدلب بعد الاتفاق بين روسيا وتركيا، مشيرة أيضا إلى اتفاقها مع الرئيس الروسي على ضرورة الالتزام بالاتفاق الموقع في 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني.