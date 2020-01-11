إطلاق شعارات معادية لخامنئي خلال تجمع في طهران

أطلق محتجون في شوارع طهران شعارات معادية لمرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي، اليوم السبت، احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية ، وفقاً لـ روسيا اليوم.
وردد طلاب تظاهروا أمام جامعة "أمير كبير" شعارات منها "نعم لإقالة المسؤولين غير الأكفاء"، و"اخجل من نفسك أيها الحرس الثوريودع البلاد وشأنها"، و"لم نقدم الضحايا لنتصالح ونعبد المرشد القاتل"، و"استقل يا عديم الشرف"، و"الموت للكاذبين".
وجاء تجمع المتظاهرين بعد اعتراف طهران صباح اليوم بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران، يوم الأربعاء الماضي، "عنغير قصد"، ونتيجة "خطأ بشري"، وأنها دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد اقترابها من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري، الأمر الذي أدى إلى استهدافها.
وكان علي خامنئي، أمر في وقت سابق من اليوم القوات المسلحة بمتابعة التحقيق في "التقصير المحتمل" في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، وضمان "عدم تكرار مثل هذا الحادث المفجع" مستقبلا.
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