روسيا ترحب بقرار مجلس الأمن بتسليم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن ترحيب بلاده بقرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، وفقاً لروسيا اليوم.
وقال نيبينزيا إن الاقتراح الذي تم التصويت عليه لا يختلف عن الاقتراح الروسي الذي تم تقديمه في وقت سابق، وكان من الممكن الموافقة عليه فيديسمبر الماضي، إلا أن روسيا وشركاءها الغربيين لم يتفقوا آنذاك.
وصوّت مجلس الأمن مساء أمس على تمديد تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين لمدة 6 أشهر فحسب، على أن يتم تسليمها من خلال نقطتين حصرا على طول الحدود مع تركيا، وهذا ما كانت تُطالب به موسكو
وحتى الآن كان قرار تقديم المساعدات يمدّد سنويا وإيصالها يتم عبر أربع نقاط عند الحدود. وقد انتهت الجمعة صلاحية القرار الذي كان في السابق ساريا.
وفي 20 ديسمبر الماضي، انتهى اجتماع مجلس الأمن على خلاف بين أعضائه الخمسة عشر، بعد فيتو مزدوج من جانب الصين وروسيا اللتين رفضتا اقتراحا أوروبيا يقضي بتمديد عملية تسليم المساعدات لمدة عام عبر ثلاث نقاط دخول، اثنتان من تركيا وواحدة من العراق.
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