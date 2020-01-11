رئيس وزراء اليابان يصل الرياض



وصل دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له، إلى العاصمة الرياض، وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، وأمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف, ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 الأستاذ محمد بن مزيد التويجري -الوزير المرافق-، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري, وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا.

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