مقتل جنديين أميركيين بانفجار عبوة في أفغانستان

قتل جنديان أميركيان في انفجار عبوة ناسفة استهدف آلية للقوات الأميركية، اليوم السبت، بولاية قندهار جنوب أفغانستان، وفق قوة الحلف الأطلسي، فيما تبنت حركة طالبان الهجوم.

وقالت قوة الأطلسي في بيان "عملا بسياسات وزارة الدفاع الأميركية، سيتم التكتم على اسمي الجنديين اللذين قتلا لمدة 24 ساعة حتى الانتهاء من إبلاغ عائلتيهما".

ووقع الهجوم في منطقة داند قرب مدينة قندهار، وفق المتحدث باسم شرطة الولاية جمال نصير باركزاي.

وقال باركزاي إن "القوات الأجنبية كانت تسيّر دورية قرب مطار قندهار حين طاولها تفجير". اقرأ أيضاً... "طالبان" تتبنى مقتل جندي أميركي في أفغانستان

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