كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخسائر التركية الأولى على يد الجيش الليبي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت تقارير مختلفة أول الخسائر التركية على يد الجيش الليبي، فبحسب صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية تم رصد مقتل عناصر من الفصائل الموالية لتركيا في ليبيا، ووصول جثثهم إلى سوريا.

كما تم رصد مقتل 3 جنود أتراك في ليبيا وإصابة 6 آخرين، ما يجعلها أول خسائر تركية في العملية العسكرية بليبيا، التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسبما أفادت منصة "مداد نيوز".

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وفي إطار متابعة "المرصد السوري" عملية نقل المقاتلين، التي تجريها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية، فقد رصد "المرصد السوري" ارتفاع عدد المجندين، الذين وصلوا إلى العاصمة "طرابلس" حتى الآن إلى نحو 1000 "مرتزق"، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند موال لتركيا، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير في الشمال السوري.

وتوقعت مصادر تركية أن يثير وصول جثث الجنود الأتراك موجة غضب في الأوساط السياسية والاجتماعية التركية، ويفتح الجدل بشأن مغامرة أردوغان في الداخل الليبي.