إيران.. قوات الأمن تطارد المحتجين في شوارع طهران

نقلت وكالة فارس الإيرانية، مساء اليوم السبت، في تقرير نادر أنباء عن تمزيق المتظاهرين في طهران لصور قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وتقوم قوات الأمن الإيرانية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وتطارد المحتجين في شوارع طهران.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق من مساء اليوم، عن وجود تظاهرات في طهران؛ احتجاجاً على إسقاط الطائرة الأوكرانية.

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وأعترف الحرس الثوري الإيراني، اليوم، أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الإيراني، أن طهران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر"، الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية.

وأكد حسن روحاني، على أن "الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفرت عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصاً".

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم الأربعاء الماضي، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصاً.