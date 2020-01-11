وفاة السلطان قابوس.. "نتنياهو" يعزي في وفاة سطان عمان

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم اليبت، عن تعازيه بشأن وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد، كما أعرب عن أمله في تعزيز الاستقرار بالمنطقة في ظل حكم خلفه السلطان الجديد لعمان هيثم بن طارق.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان صادر عن مكتبه مساء اليوم: "أتقدم بخالص التعازي للشعب العماني وأشارك في حزنه العميق إثر رحيل السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله".

وتابع نتنياهو: "وجه السلطان الراحل قبل عام دعوة لزوجتي ولي للقيام بزيارة هامة ومؤثرة للغاية لعمان، عرض خلالها مساعدته في دفع السلام والاستقرار في المنطقة قدما".

كما أكد على أن السلطان الراحل "كان زعيما عظيما عمل دون هوادة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقتنا؛ حيث أصبحت سلطنة عمان تحت قيادته دولة مركزية ومتقدمة".

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وأضاف نتنياهو: "أهنئ السلطان الجديد هيثم بن طارق على تعيينه وأرحب بتصريحاته التي أكدت على استمرار السياسة الخارجية العمانية وعملها من أجل تحقيق السلام في المنطقة".

يشار إلى أن السلطان الراحل قابوس استقبل في مسقط أواخر العام 2018 رئيس الوزراء الاسرائيلي؛ حيث أفادت وكالة الأنباء العمانية أن الزيارة هدفت لدفع عملية السلام في المنطقة.