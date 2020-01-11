كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول عماني يكشف لـ"الخليج 365" نقاط مضيئة من حياة السلطان قابوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيف بن سعيد بن راشد البادي، عضو غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة، إنّ جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رحمة الله عليه، حكم سلطنة عمان خمسون عاما منذ عام ١٩٧٠.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أن السلطان قابوس أفنى حياته كلها في خدمة عمان وأبناء عمان بذل كل ما في وسعه، كي يرسي قواعد الأمن والأمان والاستقرار لهذا البلد العظيم، كما كان سببا بعد الله تعالى أن تكون لعمان سمعة طيبة بين العالم، ومكانة مرموقة بين الشعوب.

وأكد "البادي"، أنّ السلطان قابوس غادر هذه الدنيا تاركا في قلوبنا كل حب ووفاء له، معاهدين له بالمحافظة على مكتسبات هذا الوطن العزيز حسب ما أوصانا به رحمة الله عليه، كما كان حريصاً حرصاً شديداً على عمان وأبناءها ولم شملهم في حياته وبعد مماته.

ولفت إلى أن السلطان قابوس، أوصى بأن يتولى السيد هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد الحكم في عمان، وأن يكون سلطانا لعمان خلفا له، قائلاً: "كلنا ثقة بأن من اختاره سوف يكون خير خلف لخير سلف، معاهدين الله تعالى بأن نكون عونا وسندا له لتأدية واجبة وأن نبايعه على السمع والطاعة.