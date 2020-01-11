كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس.. الحزب الدستوري الحر يدعو لإسقاط رئيس البرلمان "الغنوشي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة الأنباء التونسية، مساء اليوم السبت، أن الحزب الدستوري الحر دعا "النواب والكتل البرلمانية الذين ساهموا في اسقاط حكومة الجملي إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وتصحيح الخطأ الفادح الذي تم ارتكابه في حق هذه المؤسسة الدستورية، التي أسسها زعماء الحركة الوطنية وسالت من أجلها دماء شهداء 9 أفريل 1938، ويضع إمضاء نواب كتلة الحزب الدستوري الحر السبعة عشر كبداية للشروع في جمع 73 صوتاً المستوجبة لتمرير هذه العريضة".

كما دعا الحزب الدستوري الحر، "كافة القوى السياسية الوطنية الحداثية إلى اختيار شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة والإشعاع وتقطع مع الإسلام السياسي لتكليفها بتكوين حكومة دون تمثيلية لتنظيم الإخوان ومشتقاته، حتى يتسنى لتونس تخطي أزمتها الخانقة والانعتاق من منظومة الفشل، التي أدت بها الى التداين والارتهان للخارج وأضعفت مواقفها الديبلوماسية، التي طالما ميزتها وسط المجتمع الأممي".

وأعرب الحزب التونسي عن "ارتياحه لالتفاف عدد من النواب والكتل البرلمانية حول خيار استبعاد الإسلام السياسي وإعلاء مكانة القوى الوطنية الحداثية المؤمنة بمدنية الدولة ويعتبر التصويت بأغلبية مريحة على اسقاط حكومة الإخوان، هو بداية إيجابية للشروع في عملية اصلاح شامل للمنظومة السياسية، مما سينعكس حتماً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".