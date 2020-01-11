كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول أمريكي: تصرفات إيران الطائشة تتسبب في عواقب مدمرة مجدداً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف مسؤول أمريكي كبير، مساء اليوم السبت، إسقاط إيران لطائرة الركاب الأوكرانية التي قتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصاً بأنها "مأساة مروعة"، وذلك عقب اعتراف إيران بأنها أسقطت الطائرة عن طريق الخطأ.

وأضاف المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه، "في النهاية إيران ارتكبت خطأ جسيما"، مضيفاً "تصرفات إيران الطائشة تتسبب في عواقب مدمرة مجددا"، حسب ما نقلت "رويترز".

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي، طالب طهران في وقت سابق من اليوم، بإجراء تحقيق شامل في كارثة طائرة الخطوط الأوكرانية التي اعترفت طهران بإسقاطها عن طريق الخطأ، ما تسبب في مقتل جميع ركابها وطاقمها.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إنه "يقر بما جاء في البيانات التي أدلت بها السلطات الإيرانية وتحملها مسؤولية لتحطم الطائرة الخطوط الجوية الأوكرانية، وفي ضوء الالتزامات التي أعلنها الرئيس الإيراني حسن روحاني، يتوقع الاتحاد الأوروبي مواصلة إيران التعاون بشكل كامل وإجراء تحقيق شامل وشفاف يتوافق مع المعايير الدولية حول كيفية وقوع تلك المأساة".

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وحث البيان على "اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان عدم تكرار ذلك الحادث المريع".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، بدء إجراء رسمي لفتح تحقيق دولي في تحطم الطائرة الأوكرانية فوق إيران والتي أسفرت عن مقتل 176 شخصاً.

ووعد الرئيس الفرنسي بتعزيز تحقيق شامل في الكارثة وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة"، وقال: إن "فرنسا بدأت بالفعل إجراءات رسمية لبدء تحقيق دولي مناسب في منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في وقت سابق اليوم، تحمله المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، فيما أعلن حسن روحاني، أن طهران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر"، الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية، مؤكداً على أن "الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفرت عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصا بريئا".

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم الأربعاء الموافق 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.